В озере Байкал нашли три электросамоката

В озере Байкал было обнаружено три затонувших электросамоката. Об этом сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Их удалось извлечь из водоема.

«Установлено, что электросамокаты являются собственностью сервиса компании "Юрент"», — говорится в сообщении. Уточняется, что обнаружены средства индивидуальной мобильности были на территории города Слюдянка в Иркутской области.

Как сообщил индивидуальный предприниматель, предоставляющий услуги аренды электросамокатов, инцидент произошел ночью 27 июля. Нарушители, утопившие самокаты, были установлены и привлечены к ответственности — их оштрафовали на 30 тысяч рублей.

