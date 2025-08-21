Из жизни
08:57, 21 августа 2025

В озере Байкал нашли три электросамоката

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал «Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура»

В озере Байкал было обнаружено три затонувших электросамоката. Об этом сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура. Их удалось извлечь из водоема.

«Установлено, что электросамокаты являются собственностью сервиса компании "Юрент"», — говорится в сообщении. Уточняется, что обнаружены средства индивидуальной мобильности были на территории города Слюдянка в Иркутской области.

Как сообщил индивидуальный предприниматель, предоставляющий услуги аренды электросамокатов, инцидент произошел ночью 27 июля. Нарушители, утопившие самокаты, были установлены и привлечены к ответственности — их оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России захотели полностью запретить прокат электросамокатов.

