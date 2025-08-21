В России захотели полностью запретить прокат электросамокатов

Депутат Миронов призвал полностью запретить прокат электросамокатов в России

В России следует полностью запретить прокат электросамокатов, так как их использование неопытными пользователями создает прямую угрозу жизни и здоровью людей. С соответствующей инициативой выступил депутат Сергей Миронов, он уже направил письмо с соответствующим предложением на имя министра транспорта России Андрея Никитина. Его цитирует ТАСС.

«Для системного решения проблемы и предотвращения дальнейшего роста травматизма и смертности пешеходов необходимо ввести полный запрет на прокат электросамокатов на территории Российской Федерации», — сказано в письме.

Миронов подчеркнул, что в стране отсутствуют эффективные механизмы предотвращения эксплуатации средств индивидуальной мобильности. Депутат отметил, что у самокатов есть ограничение скорости в 25 километров в час, однако это ограничение не учитывает реальные риски и поведенческие факторы пользователей.

Миронов уверен, что запрет на прокат электросамокатов «позволит гармонизировать городское пространство с безусловным приоритетом безопасности пешеходов и участников дорожного движения, установив необходимый баланс без компромиссов, угрожающих жизни и здоровью».

Ранее в Госдуме заявили, что вводить полный запрет на использование электросамокатов в России не планируется.