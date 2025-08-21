Силовые структуры
21 августа 2025

В России нашли разницу между взяткой и откатом

Верховный суд (ВС) России определил разницу между взяткой и откатом, тем самым, уточнив квалификацию коррупционных преступлений и полагающегося за их совершение наказания. Об этом сообщает РАПСИ.

Судебная коллегия высшей судебной инстанции пересмотрела уголовное дело башкирского чиновника Дима Муслимова, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении 17 взяток. Он получил 13 лет колонии со штрафом в 60 миллионов рублей и лишением звания «полковник внутренней службы».

Муслимов заставлял подчиненных писать ему рапорты на выплаты, из которых он позже забирал себе большую часть. Его адвокат считает, что тут речь идет об откатах, а не взятках, поэтому его действия должны квалифицироваться только по одной статье о злоупотреблении полномочиями.

ВС согласился с защитником, указав, что чиновник за взятку оказывает покровительство либо принимает решения в пользу взяткодателя, используя свое служебное положение. В деле Муслимова имели место откаты из страха подчиненных лишиться работы.

Верховный суд отменил принятые по делу решения и направил его на новое апелляционное рассмотрение в суд республики.

