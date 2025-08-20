Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
Россиянам разрешили сдавать дома посуточно

Верховный суд разрешил сдавать дома в аренду посуточно
Мария Черкасова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Верховный суд России разрешил сдавать жилые дома в посуточную аренду, говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам, сообщает РИА Новости.

Суд рассмотрел дело жителя горнолыжного курорта Шерегеш, который построил на своем участке жилой дом с бассейном, сауной и хамамом. Участок россиянина относится к категории «туристическое обслуживание, общественное использование объектов капитального строительства, отдых (рекреация)». Прокуратура обнаружила, что дом используется как гостиница и потребовала запретить посуточную аренду, сославшись на то, что требования к отелям более строгие, чем к жилым домам. Суды трех инстанций поддержали прокурора, но Верховный суд встал на сторону владельца.

Суд пояснил, что закон допускает получение дохода от аренды собственных жилых помещений без ограничений по срокам. В определении говорится: «Поскольку по договору краткосрочного найма жилого помещения оно предоставляется для проживания, этот вид пользования не является оказанием гостиничных услуг и не противоречит законодательству о найме жилых помещений».

Ранее Московская и Челябинская области оказались самыми опасными регионами для владельцев частных домов. Половина страховых событий здесь приходится на чрезвычайные происшествия (ЧП) с домами.

