Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:07, 21 августа 2025Россия

В России отреагировали на предложение Гетца пригласить страну в НАТО

Марков: Слова Гетца указывают, что в команде Трампа РФ рассматривают как друга
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Предложение соратника американского президента Дональда Трампа, экс-конгрессмена Мэтта Гетца, пригласить Россию в НАТО говорит о том, что в команде главы США Москву рассматривают не как врага, а как потенциального друга. Таким образом на слова Гетца отреагировал политолог Сергей Марков в Telegram-канале.

По его словам, лишь во второй половине XX века Россия и США стали соперниками. «А всю историю Россия и Америка — это друзья», — написал Марков. Он добавил, что даже сейчас у Москвы и Вашингтона нет фундаментальных противоречий, и в плохих отношениях двух стран виноваты политические враги Трампа.

«Россия ждет от команды Трампа по-настоящему смелых решений. Трамп должен найти в себе силы уничтожить неонацистскую хунту на Украине, которую создали его враги глобалисты», — подчеркнул политолог.

Ранее Гетц рассказал, что не считает себя сумасшедшим, поскольку идея о членстве России в НАТО уже долгое время обсуждается в политических кругах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы поднимем миллионы». Трамп отправил корабли к дружественной России стране. Почему его подозревают в желании начать новую войну?

    Бросившего вызов Чимаеву бывшего чемпиона UFC отстранили от боев

    В США скончался «самый милый судья в мире»

    Военблогер сообщил о ликвидации командира роты БПЛА ВСУ ударом «Ланцета»

    Европейские лидеры нашли способ привлечь внимание Трампа

    Посол указал на поспешность Дании в расследовании по «Северным потокам»

    В России отреагировали на предложение Гетца пригласить страну в НАТО

    Популярная блогерша раскрыла способ заработка на квартиру в Москве

    В Европе обвинили Лаврова в срыве переговоров по Украине

    Киркоров упал во время концерта в Казани

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости