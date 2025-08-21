Марков: Слова Гетца указывают, что в команде Трампа РФ рассматривают как друга

Предложение соратника американского президента Дональда Трампа, экс-конгрессмена Мэтта Гетца, пригласить Россию в НАТО говорит о том, что в команде главы США Москву рассматривают не как врага, а как потенциального друга. Таким образом на слова Гетца отреагировал политолог Сергей Марков в Telegram-канале.

По его словам, лишь во второй половине XX века Россия и США стали соперниками. «А всю историю Россия и Америка — это друзья», — написал Марков. Он добавил, что даже сейчас у Москвы и Вашингтона нет фундаментальных противоречий, и в плохих отношениях двух стран виноваты политические враги Трампа.

«Россия ждет от команды Трампа по-настоящему смелых решений. Трамп должен найти в себе силы уничтожить неонацистскую хунту на Украине, которую создали его враги глобалисты», — подчеркнул политолог.

Ранее Гетц рассказал, что не считает себя сумасшедшим, поскольку идея о членстве России в НАТО уже долгое время обсуждается в политических кругах.