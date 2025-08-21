В США предложили радикальный способ завершить конфликт на Украине

Конгрессмен Гетц: Трампу следует предложить России членство в НАТО

Президент США Дональд Трамп для завершения конфликта на Украине должен предложить России членство в НАТО. Радикальный способ достижения мира предложил американский конгрессмен Мэтт Гетц в эфире своей программы на телеканале One America News (OAN), передает Clash Report.

«У меня есть идея: предложите России членство в НАТО. Конечно, за это Трамп должен получить от [президента России Владимира] Путина все, что он хочет», — заявил он.

По его словам, Трамп может использовать этот вариант в качестве рычага давления на Путина. Гетц подчеркнул, что не считает себя сумасшедшим, поскольку идея о членстве России в альянсе уже долгое время обсуждается в политических кругах.

Ранее Трамп поддержал позицию СССР и России по НАТО. «Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы», — отметил он.