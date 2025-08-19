Трамп поддержал позицию СССР и России по НАТО

Трамп: СССР и Россия были правы, не желая видеть НАТО у своих границ

СССР и Россия были правы, не желая видеть НАТО у своих границ. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы», — отметил американский лидер, добавив, что возражения Москвы по этому вопросу были еще со времен СССР.

Ранее Трамп заявил, что Украина получит «много земли» в рамках урегулирования конфликта. При этом он подчеркнул, что для Киева невозможно присоединение Крыма и членство в НАТО. Что конкретно имелось в виду под территориями, глава Белого дома не уточнил.