Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:30, 19 августа 2025Мир

Трамп поддержал позицию СССР и России по НАТО

Трамп: СССР и Россия были правы, не желая видеть НАТО у своих границ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alex Brandon / АР

СССР и Россия были правы, не желая видеть НАТО у своих границ. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы», — отметил американский лидер, добавив, что возражения Москвы по этому вопросу были еще со времен СССР.

Ранее Трамп заявил, что Украина получит «много земли» в рамках урегулирования конфликта. При этом он подчеркнул, что для Киева невозможно присоединение Крыма и членство в НАТО. Что конкретно имелось в виду под территориями, глава Белого дома не уточнил.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве

    Россиян призвали выращивать картофель в квартирах

    Звезда OnlyFans высмеяла работающих 5/2 людей

    Певица IOWA раскрыла еще один свой талант

    Российские власти поддержали расширение льгот на жилье для одной категории граждан

    В НАТО проведут встречу по Украине

    Главу азербайджанской диаспоры на Урале лишили российского гражданства. Его обвинили в этносепаратизме

    В ресторане на Ибице туристке предъявили счет за «крючок для сумки»

    Стало известно о наследстве Ивана Краско

    Опубликованы фото вторгшихся в Брянскую область бойцов Украины с простреленными головами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости