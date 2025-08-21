Россия
14:49, 21 августа 2025

В российском городе изменили время комендантского часа

Глава ЛНР Пасечник сообщил о сокращении времени комендантского часа в Рубежном
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

В городе Рубежное в Луганской народной республике (ЛНР) изменилось время действия комендантского часа. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.

«Текущая обстановка позволяет на час сократить его срок. Теперь запрет на нахождение граждан на улице и в других общественных местах на территории этого городского округа будет действовать с 21:00 до 06:00», — написал чиновник.

По его словам, аналогичное время действует в Кременском, Сватовском и Троицком округах, а также в Лисичанске, Северодонецке и Первомайске. Он также пообещал пересматривать время комендантского часа по мере улучшения боевой обстановки.

Ранее в Соболевском районе Камчатского края ввели комендантский час для детей и пешеходов из-за учащения случаев выхода медведей к людям. Указанным группам граждан запрещено находиться на улице после 20:00 по местному времени.

