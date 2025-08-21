Силовые структуры
18:23, 21 августа 2025

В российском городе вынесут приговор семейной паре за педофилию

В Петрозаводске пройдет суд над семейной парой за педофилию
Варвара Митина (редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Петрозаводске пройдет суд над семейной парой, обвиняемой в педофилии. Об этом пишет «Фактор Новости».

Обвиняемыми по делу проходят отчим пострадавшей и ее родная мать. Для мужчины гособвинитель запрашивает 24 года и 10 месяцев лишения свободы, а для матери — 15 лет. Приговор им вынесут после 1 октября.

Сейчас мать девочки находится под подпиской о невыезде, а ее отчим — под арестом. Школьница и ее сводный брат, совместный сын подсудимых, находятся в детском доме, которые сейчас в России называются Центрами содействия семейному воспитанию.

Ранее Московский областной суд приговорил детского тренера по карате из Егорьевска к 21 году колонии строгого режима.

