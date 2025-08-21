В российском регионе произошло землетрясение

EMSC: На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9

На полуострове Камчатка зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 7:40 утра пятницы, 22 августа, по местному времени (22:40 четверга мск). Эпицентр землетрясения располагался в 217 километрах на юго-восток от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине десять километров. Информация о пострадавших и разрушениях при этом не поступала.

Накануне стало известно, что на острове Ява произошло землетрясение аналогичной магнитуды.

На прошлой неделе сообщалось, что на Камчатке зарегистрировали 50 землетрясений за сутки магнитудой от 3,5 до 6,5.