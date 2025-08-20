Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
В Юго-Восточной Азии произошло землетрясение

EMSC: В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Aaron Favila / AP

На индонезийском острове Ява произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки в Юго-Восточной Азии были зафиксированы в 19:54 по местному времени (15:54 мск). Эпицентр землетрясения находился в 25 километрах на северо-запад от города Пурвакарта (Центральная Ява) с населением 215 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 35 километров. Сведения о пострадавших и разрушениях при этом не поступали.

Ранее стало известно, что на полуострове Камчатка зарегистрировали 50 землетрясений за сутки. Магнитуда соответствующих подземных толчков составила от 3,5 до 6,5.

