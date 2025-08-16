На Камчатке произошло 50 подземных толчков за сутки

МЧС: На Камчатке произошло 50 подземных толчков за сутки

На Камчатке произошло 50 подземных толчков за сутки, об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Там уточнили, что магнитуда афтершоков составляла от 3,5 до 6,5. «В населенных пунктах один раз ощущался подземный толчок силой от 3 до 5 баллов», — добавили в ведомстве.

В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать пункты временного размещения, там находятся 17 человек, в том числе пятеро детей.

В МЧС также отметили, что вулкан Ключевской за сутки трижды выбросил пепел. Из-за повышенной сейсмической активности туристам рекомендовано воздержаться от посещения вулкана.

30 июля на Камчатке зафиксировали мощнейшее с 1952 года землетрясение. Его магнитуду оценили в 8,8. За подземными толчками последовали четыре волны цунами.

