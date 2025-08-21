В российском регионе захотели построить мост и обнаружили неожиданное

В Якутии на месте строительства моста нашли древнее поселение

Во время археологических раскопок в Якутии на месте строительства Ленского моста в Мегино-Кангаласском районе нашли древнее поселение. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель экспедиции, научный сотрудник лаборатории археологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Александра Прокопьева.

Перед началом строительства археологи провели разведку и обнаружили населенный пункт XVIII-XIX веков. Находку под названием «Поселение Хаптагай» признали объектом археологического наследия. Там провели спасательные раскопки, которые завершились летом 2025 года.

В поселении находились остатки древнего якутского жилища — балагана с жилой и хозяйственной зонами. Археологи считают, что в прошлом там жили мастера, занимавшиеся изготовлением берестяных изделий и обработкой шкур и мехов. Кроме того, в ходе раскопок были обнаружены более тысячи артефактов, в том числе керамика и кости.

