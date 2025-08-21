Археологи нашли уникальную печать великого князя в России

Археологи нашли уникальную печать князя Ярослава Мудрого в Великом Новгороде

Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать князя Яросалва Мудрого, который правил еще в XI веке. Об этом сообщили специалисты ИА РАН.

Редкую находку сделали члены новгородской экспедиции, проводившие раскопки в этой местности перед началом прокладки тепловой сети на Ярославовом дворище. На необычной печати изображен святой Георгий с копьем, а на оборотной стороне печати оказался княжеский знак. По краям остались греческие надписи.

Уточняется, что до этого момента историки считали, что подобного штампа не существует.

Ученые отметили ценность находки. Уникален и тот факт, что печать впервые найдена в контексте новгородского периода правления Ярослава Мудрого. Все это подтверждает наличие городского общественного центра в XI веке на Ярославовом дворище. Ранее историки не имели прямых доказательств этого.

До этого ученые отыскали древние украшения IX-XI веков. Археологам попались 10 медных женских украшений финно-угорского народа меря. В частности, была найдена редчайшая полутрубчатая подвеска.

Помимо этого, археологи нашли недалеко от древнего города Одоева городище середины III века. В нем оказались спрятаны бронзовые клады. В сохранности остались фрагменты кожаной основы ременных наборов и изделия из эмали.