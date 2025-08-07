Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
21:01, 7 августа 2025Моя страна

Археологи нашли мерянские украшения под Ростовом Великим

Археологии нашли в Ярославской области древние украшения народа меря
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: музей-заповедник «Ростовский кремль»

В Ярославской области археологи обнаружили древние мерянские украшения IX-XI веков. Об этом со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Ростовский кремль» сообщает «Ярославский регион».

Среди найденных под Ростовом Великим предметов — 10 медных женских украшений финно-угорского народа меря. Особый интерес представляет «шумящая» подвеска, которая когда-то звенела при движении, отгоняя злых духов или просто радуя свою хозяйку.

«Главная героиня — полутрубчатая подвеска. Когда-то она звенела, "шумела" при движении, отгоняя злых духов или просто радуя слух своей обладательницы. Каждая такая подвеска была единственной в своем роде: восковая форма безвозвратно погибала в огне после отливки в глине. Наш экземпляр, несмотря на потерю двух из трех своих изящных треугольных привесок-лапок, сохранил благородство линий и удивительную четкость деталей», — рассказали в музее-заповеднике.

Раскопки проводятся на месте распаханного кургана-могильника IX–XI веков совместно с Институтом истории материальной культуры РАН. Находки помогут лучше понять культуру древних мерян, населявших эти земли до прихода славян. Все артефакты после изучения пополнят коллекцию Ростовского музея.

Материалы по теме:
«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
«Разморозился и атаковал амебу»Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
3 декабря 2022
Древние вирусы и массовый аутизм: чем глобальное потепление угрожает человечеству?
Древние вирусы и массовый аутизм:чем глобальное потепление угрожает человечеству?
14 мая 2022
«Такое не находили даже в царских усыпальницах» В Арктике впервые нашли артефакты XVII века. Как север сохранил их?
«Такое не находили даже в царских усыпальницах»В Арктике впервые нашли артефакты XVII века. Как север сохранил их?
24 февраля 2022

Ранее сообщалось, что в Краснобаковских лесах Нижегородской области археологи нашли древние марийские захоронения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступит в Белом доме с неожиданным заявлением. Отменит ли он свой ультиматум России или введет против нее новые санкции?

    Людей с бессонницей предупредили о риске инсульта

    Нефтеперерабатывающие заводы Индии прекратили покупать нефть у России

    Археологи нашли мерянские украшения под Ростовом Великим

    Роспотребнадзор опроверг информацию об инфекции на теплоходе в Москве

    Первый канал вырезал ответ Барщевского из выпуска «Что? Где? Когда?» Что сказал знаток?

    Испанский клуб подписал контракт с обвиняемым в изнасиловании футболистом

    В Академгородке местные жители организовали операцию по спасению ежа

    Минцифры разработало схему доступа к мобильному интернету при ограничениях его работы

    Интимный момент Джеффа Безоса и его новой жены в ночном клубе попал на фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости