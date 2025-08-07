Археологи нашли мерянские украшения под Ростовом Великим

Археологии нашли в Ярославской области древние украшения народа меря

В Ярославской области археологи обнаружили древние мерянские украшения IX-XI веков. Об этом со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Ростовский кремль» сообщает «Ярославский регион».

Среди найденных под Ростовом Великим предметов — 10 медных женских украшений финно-угорского народа меря. Особый интерес представляет «шумящая» подвеска, которая когда-то звенела при движении, отгоняя злых духов или просто радуя свою хозяйку.

«Главная героиня — полутрубчатая подвеска. Когда-то она звенела, "шумела" при движении, отгоняя злых духов или просто радуя слух своей обладательницы. Каждая такая подвеска была единственной в своем роде: восковая форма безвозвратно погибала в огне после отливки в глине. Наш экземпляр, несмотря на потерю двух из трех своих изящных треугольных привесок-лапок, сохранил благородство линий и удивительную четкость деталей», — рассказали в музее-заповеднике.

Раскопки проводятся на месте распаханного кургана-могильника IX–XI веков совместно с Институтом истории материальной культуры РАН. Находки помогут лучше понять культуру древних мерян, населявших эти земли до прихода славян. Все артефакты после изучения пополнят коллекцию Ростовского музея.

Ранее сообщалось, что в Краснобаковских лесах Нижегородской области археологи нашли древние марийские захоронения.