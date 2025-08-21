Экономика
11:02, 21 августа 2025

В Сбере сообщили о росте числа корпоративных клиентов

Топ-менеджер Сбера Ведяхин: Число корпоративных клиентов увеличилось на 84 тыс.
Татьяна Романова
Татьяна Романова (Редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Несмотря на высокие ставки, корпоративный кредитный портфель нашего банка увеличился с начала года — на 2,9 процента (без учета валютной переоценки). В итоге портфель достиг 27,9 триллиона рублей», — сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, передает РБК.

Средства на счетах юридических лиц за второй квартал сократились на 2,9 процента, до 16,4 триллиона рублей. С начала года снижение составило 2,3 процента. Это произошло из-за оптимизации стоимости привлечения пассивов в рамках управления ликвидностью, пояснил топ-менеджер.

«Число наших активных корпоративных клиентов увеличилось с начала года на 84 тысячи и составило 3,4 миллиона компаний. К программе лояльности «СберБизнес Спасибо» в этом году подключилось 140 тысяч новых клиентов, общее количество пользователей достигло 800 тысяч», — сообщил Александр Ведяхин.

