В Совфеде высказались об отношении Трампа к планам Стармера и Макрона по Украине

Пушков: Трамп не хочет выступать гарантом размещения войск из Европы на Украине

Американский лидер Дональд Трамп не хочет иметь ничего общего с планами президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера по размещению войск на Украине. Такое мнение высказал сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

Ранее «коалиция желающих» выразила готовность направить войска на Украину в качестве сил сдерживания после прекращения огня. Соответствующее заявление разместила канцелярия британского премьера.

В свою очередь, Трамп подчеркнул, что сил США на территории Украины не будет. «Более того, Трамп, судя по всему, не хочет вообще иметь какое либо отношение к затее Макрона-Стармера, и не намерен выступать неким гарантом размещения евровойск на Украине», — написал Пушков.

Планы европейских лидеров также прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что Россия не примет солдат НАТО на Украине в качестве миротворцев. Кроме того, политик назвал «безмозглым галльским петухом» одного из авторов идеи, однако не уточнил, кого именно.