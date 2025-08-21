Профессор Миршаймер: За конфликт на Украине расплачивается Европа

За конфликт на Украине расплачивается Европа. Главного пострадавшего от боевых действий, помимо самой Украины, назвал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Die Weltwoche.

«Эта война — полная катастрофа для Украины, но также и для Европы. Санкции не сработали так, как было запланировано. Если вы посмотрите на итоги этой войны, например, для Германии — Германии было бы намного лучше без войны. Так что настоящую цену здесь платят европейцы», — сказал он.

По его словам, Европа понесла большие экономические потери в результате этого конфликта. Миршаймер также отметил, что Киев сейчас сталкивается с нехваткой людей на фронте.

Ранее экс-посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей усомнился в способности продолжать поддержку Украины. «Можно, конечно, задаться вопросом, способна ли Европа продолжать поддерживать Украину — но на деле это уже неустойчиво», — сказал он.