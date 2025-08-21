Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:04, 21 августа 2025Мир

В США назвали главного пострадавшего от конфликта на Украине

Профессор Миршаймер: За конфликт на Украине расплачивается Европа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

За конфликт на Украине расплачивается Европа. Главного пострадавшего от боевых действий, помимо самой Украины, назвал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Die Weltwoche.

«Эта война — полная катастрофа для Украины, но также и для Европы. Санкции не сработали так, как было запланировано. Если вы посмотрите на итоги этой войны, например, для Германии — Германии было бы намного лучше без войны. Так что настоящую цену здесь платят европейцы», — сказал он.

По его словам, Европа понесла большие экономические потери в результате этого конфликта. Миршаймер также отметил, что Киев сейчас сталкивается с нехваткой людей на фронте.

Ранее экс-посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей усомнился в способности продолжать поддержку Украины. «Можно, конечно, задаться вопросом, способна ли Европа продолжать поддерживать Украину — но на деле это уже неустойчиво», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы поднимем миллионы». Трамп отправил корабли к дружественной России стране. Почему его подозревают в желании начать новую войну?

    В США скончался «самый милый судья в мире»

    Военблогер сообщил о ликвидации командира роты БПЛА ВСУ ударом «Ланцета»

    Европейские лидеры нашли способ привлечь внимание Трампа

    Посол указал на поспешность Дании в расследовании по «Северным потокам»

    В России отреагировали на предложение Гетца пригласить страну в НАТО

    Популярная блогерша раскрыла способ заработка на квартиру в Москве

    В США назвали главного пострадавшего от конфликта на Украине

    В Европе обвинили Лаврова в срыве переговоров по Украине

    Киркоров упал во время концерта в Казани

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости