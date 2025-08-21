Россия
Военблогер предложил наказать российского бойца за слова о «Вагнере»

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Автор Telegram-канала «Вялый», посвященного военной тематике, призвал наказать бойца Российской армии за слова о «Вагнере». Его сообщение репостнул у себя в Telegram блогер Егор Гузенко.

Речь идет о некоем военнослужащем, который якобы оскорбительно высказывался о вагнеровцах, называя их трусами и предателями.

«Если кто встретит сильно не бейте, можете просто обоссать его и снять это на камеру», — говорится в сообщении.

Ранее Гузенко, который перепостил сообщение «Вялого», пропал со связи, разместив перед этим видео с автоматом в руках. На нем блогер заверил, что «живым не сдастся». Вскоре после этого он сообщил, что находится на службе.

