Раскрыта судьба записавшего видео с автоматом и словами «за мной пришли» военблогера

Военблогер Гузенко вышел на связь после видео со словами «за мной пришли»

Военблогер Егор Гузенко вышел на связь после видео, в котором он говорит, что за ним пришли неизвестные. Об этом сообщается в Telegram-канале «Тринадцатый», который вел Гузенко.

«Егор вышел на связь! Живой, здоровый, все в порядке. Находится на службе, но в том районе, где он сейчас пребывает, фактически полностью отсутствует связь», — говорится в сообщении. Военблогер вышел на связь, когда у него появилась возможность подключиться к Wi-Fi.

Как уточняется в публикации, Гузенко запретил рассказывать о том, что с ним произошло после записи видео с автоматом, а сама ситуация уже разрешилась. Когда у военблогера появится возможность, он лично выйдет на связь.

Видео военблогера с автоматом и словами «за мной пришли» появилось в его канале 6 августа. Гузенко тогда попросил подписчиков не удивляться, если пропадет связь с ним. «Вокруг моего жилища сейчас вооруженные люди, ищут меня, я успел уйти», — писал он.

Военблогер подписал контракт с Минобороны в ноябре 2024 года. До этого его арестовали после того, как на праздновании Дня города в Новопавловске Ставропольского края он схватил правоохранителя за китель и оторвал пуговицу на его кармане, так как тот попросил снять с лица маску. После подписания контракта его освободили от стражи, а уголовное дело в отношении Гузенко было приостановлено.