Военкор назвал кончеными позорниками стрелявших в себя ради выплат солдат

Военкор Стешин: Стрелявшие в себя ради выплат — конченые позорники

Стрельба в себя в зоне СВО ради выплат — позор. Такое мнение высказал военный корреспондент Дмитрий Стешин в Telegram.

Так журналист прокомментировал публикацию о бойцах спецоперации, которых обвиняют в махинациях с выплатами за ранение.

«Конченые позорники», — написал Стешин. Он предположил, что «самострельщики» страдают неким расстройством. При этом военкор считает, что случай в 83-й бригаде не станет единственным подобным инцидентом. «Рано или поздно, но нас ждет целый вал таких персонажей, которые, засунув осколок в [попу], на рентген сходили», — заявил он.

16 августа в деле о мошенничестве при получении выплат появился еще один фигурант. Им оказался один из подчиненных командира бригады ВДВ полковника Артема Городилова. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.