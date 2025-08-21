Врач оценил состояние застрявшей в горах россиянки фразой «организм необратимо поврежден»

Врач Фишкин дал неутешительный прогноз о состоянии застрявшей в горах россиянки

Врач общей практики Роман Фишкин оценил состояние застрявшей в горах Киргизии россиянки Натальи Наговицыной фразой «организм необратимо поврежден». Об этом он рассказал изданию «Аргументы и Факты» («АиФ»).

Медик дал неутешительный прогноз о будущем опытной альпинистки. По его словам травма, холод, обезвоживание, недостаток кислорода уже разрушают организм женщины. Кроме того, есть угроза отека мозга или легких, что очень опасно для жизни. Также Фишкин отметил, что при минусовой температуре и при отсутствии движения тело перестает вырабатывать тепло, что может привести к обморожению конечностей.

«По мере снижения температуры тела наступает спутанность сознания, апатия, сонливость, а затем потеря сознания и остановка сердца», — пояснил врач.

Также Фишкин подчеркнул важность психологического фактора, заметив, что у Наговицыной могут быть галлюцинации, апатия и агрессия на фоне истощения и боли. «Даже если бы помощь была рядом, ее состояние требует немедленной реанимации и сложнейшей терапии. Скорее всего, организм альпинистки уже необратимо поврежден», — заключил он.

12 августа 47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицына оказалась в снежной ловушке в горах Киргизии. На пике Победы женщина сломала ногу и застряла на высоте 7 тысяч метров без еды и воды. Несколько попыток спасти ее не увенчались успехом. В настоящее время к ней движется группа спасателей, но погода становится все хуже.