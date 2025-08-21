Врач посоветовала с осторожностью выбирать блюда из сырого мяса в ресторанах

Терапевт Сухарева предупредила о риске заражения бычьим цепнем из-за сырого мяса

Многие люди любят есть в ресторанах тартар из сырого мяса или рыбы, однако выбирать эти блюда следует с осторожностью, заявила терапевт Ольга Сухарева. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Во-первых, нельзя никогда быть на сто процентов уверенным, что это безопасно. Во-вторых, дело не только в повышенном риске кишечных инфекций, таких как кишечная палочка, сальмонелла и листериоз, но еще и в вероятности получить гельминтоз», — предупредила Сухарева.

Врач подчеркнула, что тартар из красной рыбы имеет лучший профиль безопасности. Однако важно выбрать хороший ресторан, где соблюдаются санитарные нормы. Что касается тартара из сырого мяса, Сухарева назвала это блюдо сомнительным, поскольку, помимо уже перечисленных рисков, существует вероятность заражения личинками паразитического червя — бычьего цепня.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Сластен рассказала о симптомах гастрита. По ее словам, это заболевание можно заподозрить по тошноте и отрыжке.