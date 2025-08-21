Врач раскрыла злейшего врага здоровья сердца

Кардиолог Васильева назвала курение злейшим врагом здоровья сердца

На здоровье сердца влияет большое количество факторов, однако злейшим врагом для здоровья этого органа является курение, уверяет кардиолог Ирина Васильева. Такое мнение она выразила в своем Telegram-канале.

«Курение — худшее, что можно сделать для своей сердечно-сосудистой системы. Причем в любом количестве», — предупредила Васильева.

Она подчеркнула, что многие люди считают, что если они сократят количество выкуриваемых сигарет в день, то и риски для сердечно-сосудистой системы снизятся. Однако врач назвала это утверждение правдивым исключительно для профилактики рака легких и хронической обструктивной болезни легких. В то же время, согласно исследованиям ученых, с ишемической болезнью сердца и инфарктом такой связи обнаружено не было.

