Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 21 августа 2025Забота о себе

Врач раскрыла злейшего врага здоровья сердца

Кардиолог Васильева назвала курение злейшим врагом здоровья сердца
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На здоровье сердца влияет большое количество факторов, однако злейшим врагом для здоровья этого органа является курение, уверяет кардиолог Ирина Васильева. Такое мнение она выразила в своем Telegram-канале.

«Курение — худшее, что можно сделать для своей сердечно-сосудистой системы. Причем в любом количестве», — предупредила Васильева.

Материалы по теме:
Социофобия: по каким признакам распознать и как избавиться от боязни находиться среди людей
Социофобия:по каким признакам распознать и как избавиться от боязни находиться среди людей
8 июля 2025
Как перестать думать о работе в свободное время? Как избавиться от трудоголизма и избежать выгорания: советы психолога
Как перестать думать о работе в свободное время?Как избавиться от трудоголизма и избежать выгорания: советы психолога
8 сентября 2022

Она подчеркнула, что многие люди считают, что если они сократят количество выкуриваемых сигарет в день, то и риски для сердечно-сосудистой системы снизятся. Однако врач назвала это утверждение правдивым исключительно для профилактики рака легких и хронической обструктивной болезни легких. В то же время, согласно исследованиям ученых, с ишемической болезнью сердца и инфарктом такой связи обнаружено не было.

Ранее кардиолог Мария Чайковская рассказала, как дожить до ста лет. По ее словам, для этого важно регулярно заниматься физическими упражнениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс заявил о желании Россия получить находящуюся под контролем Украины территорию

    Артемия Лебедева укусил клещ

    Россия перестала покупать картофель у постсоветской республики

    Яркий светящийся объект пролетел над российским регионом и попал на видео

    Организаторов протестов на Украине назвали

    ОАК передала ВС России очередную партию Су-35С

    В США призвали ФБР начать расследование из-за статьи о тратах главы Пентагона на охрану

    Россиянка описала жизнь девушек в Туркменистане словами «обязана молча выполнять указания»

    Мадонна в откровенном корсете отпраздновала 67-летие

    В Совфеде высказались об отношении Трампа к планам Стармера и Макрона по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости