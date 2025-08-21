Врач случайно отрезал пациенту пенис

В Южной Корее оштрафовали уролога, который случайно отрезал пациенту пенис. Об этом сообщает Korea Joongan Daily.

Инцидент произошел в 2020 году в клинике района Каннам, куда 35-летний пациент обратился для установки искусственного имплантата. Это была его третья операция подобного рода, из-за чего ранее установленный имплантат сросся с кавернозными телами (основными структурами, наполняющимися кровью при эрекции).

В ходе диссекции (разделения тканей) врач горизонтально рассек орган. В результате было полностью (на 100%) перерезано правое и левое кавернозные тела и почти полностью — губчатое тело, в котором проходит уретра. Врач лично перевез пострадавшего в более крупную больницу для экстренной помощи, однако восстановить функции органа не удалось. Пациенту требуется постоянное медицинское наблюдение.

В январе 2024 года врача обязали выплатить компенсацию величиной 24,63 миллиона вон (1,2 миллиона рублей), но он подал апелляцию. При вынесении нового приговора учли, что медик самостоятельно доставил пациента в специализированную клинику и частично покрыл расходы на лечение. Ему по-прежнему придется выплатить штраф, однако его сумма сокращена до семи миллионов вон (350 тысяч рублей).

«Пациент не был предупрежден о рисках эректильной дисфункции и проблем с мочеиспусканием, — указал суд. — Если бы он знал о возможных осложнениях, то, вероятно, отказался бы от операции». Пострадавший испытывает тяжелые физические и психологические последствия, включая потерю сексуальной функции.

Ранее сообщалось, что бразилец едва не лишился пениса после многочисленных косметических процедур. Мужчина рассказал, что решился на увеличение полового органа из-за навязчивой рекламы в газетах.