ВСУ атаковали школу и детский сад в Курской области

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

ВСУ атаковали Рыльский район Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

В результате обстрела повреждения получили здания общеобразовательной школы и детского сада — там выбило стекла. Также остекление было повреждено в одном из многоквартирных домов.

На момент публикации материала сведений о пострадавших в результате удара нет. Информация о последствиях удара уточняется, отметил Хинштейн.

Ранее стало известно об ударе F-16 по Курской области. По данным Telegram-канала «Архангел спецназа», пара F-16 сбросила управляемые авиабомбы в окрестностях приграничного села Теткино.

