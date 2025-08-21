ВСУ предрекли новые проблемы с наступлением осени

Военный эксперт Глазунов: У ВСУ могут начаться проблемы из-за погоды осенью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждут серьезные проблемы осенью, когда начнутся дожди и слякоть, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов. По его словам, западная техника не приспособлена для таких условий.

«Современная техника способна работать практически в любых условиях. Странно думать, например, что в XXI веке беспилотники перестанут летать из-за дождя или снега. Так что на продвижение наших войск погода не повлияет, — сказал Глазунов. — Проблемы могут быть только с некоторой западной техникой, не приспособленной к нашей грязи».

По словам военного эксперта, только поздней осенью у ВСУ могут начаться проблемы с тяжелой техникой. Он объяснил, что западные танки, машины приспособлены для европейских дорог и ведения боевых действиях в других, немного более благоприятных условиях. У российской техники, как он уточнил, такой проблемы нет.

«Единственное — пехоте в это время будет непросто с обеих сторон, потому что грязь приходится месить сапогами, как и сто лет назад. Но наши солдаты к этому привыкли, так что это тоже не такая уж серьезная помеха», — заключил Глазунов.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВСУ собираются оставить Купянск в Харьковской области и при этом сохранить элиту для последующих боевых действий. По его прогнозу, ВСУ отведут войска под Чугуевку, в Харьков, где они в последующем будут вести боевые действия против российской армии.