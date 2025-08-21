Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:57, 21 августа 2025Бывший СССР

ВСУ стали усиливать давление на жителей правобережной части Херсонской области

Сальдо: ВСУ усиливают давление на жителей правобережной части Херсонской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливают давление на мирных жителей оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Он заявил, что военные ВСУ унижают жителей за незнание украинского языка, а также подвергают «проверкам и насилию».

По словам Сальдо, тех, кого называют «предателями», фактически лишают права на нормальную жизнь. Семьям приходится бросать дома, в то время как боевики «заселяют их и грабят хозяйства до последней мелочи».

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что украинские войска готовятся бежать из Херсона, устанавливая антидроновые сети на выезде из города для безопасного отхода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали скрытую цель саммита на Аляске

    Дачников предупредили об опасности полива овощей дождевой водой

    Кролики-чудовища с щупальцами на мордах оказались опасны для людей

    Новые правила медосвидетельствования водителей вступят в силу с марта 2027 года

    «Калашников» рассказал о юбилее подводного автомата

    Антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сотрудников СБУ

    «Я никогда не чувствовала такой любви». Как несколько брошенных девушек раскрыли тайный полицейский заговор и потрясли всю страну?

    В российском регионе задержали более 70 поездов из-за падения дрона

    В США пригрозили России статусом спонсора терроризма

    ВСУ стали усиливать давление на жителей правобережной части Херсонской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости