Сальдо: ВСУ усиливают давление на жителей правобережной части Херсонской области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливают давление на мирных жителей оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Он заявил, что военные ВСУ унижают жителей за незнание украинского языка, а также подвергают «проверкам и насилию».

По словам Сальдо, тех, кого называют «предателями», фактически лишают права на нормальную жизнь. Семьям приходится бросать дома, в то время как боевики «заселяют их и грабят хозяйства до последней мелочи».

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что украинские войска готовятся бежать из Херсона, устанавливая антидроновые сети на выезде из города для безопасного отхода.