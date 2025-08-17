Сальдо заявил о подготовке ВСУ к бегству из Херсона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся бежать из Херсона, на всех выездах из города устанавливают антидроновые сети для безопасного отхода, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, «любая фортификация — лишь временная задержка». «Враг продолжает возводить укрепления вокруг Херсона — по всем основным выездам из города оккупанты спешно устанавливают антидроновые сети», — подчеркнул он.

Как указал политик, украинские войска хотят обеспечить себе безопасный отход.

Ранее Сальдо рассказал об уничтожении логистики ВСУ на Карантинном острове.