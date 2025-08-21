Вырвавший цветы у Вечного огня россиянин объяснил поступок злостью

Вырвавшего цветы у Вечного огня мужчину осудили в Вязьме Смоленской области

В Вязьме осудили вырвавшего цветы из клумбы у Вечного огня в центре города мужчину. Он объяснил поступок злостью, сообщили в ГУ МВД РФ по Смоленской области.

25-летнего безработного россиянина задержали. Он объяснил свои действия злостью, которая у него возникла якобы после словесного конфликта со случайными прохожими.

Мужчина получил наказание по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ему назначили административный арест сроком на десять суток.

Ранее сообщалось, что в городе Рубцовск Алтайского края подростки решили высушить нижнее белье и кофты на Вечном огне и поплатились — школьники оказались в полиции.