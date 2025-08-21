Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:55, 21 августа 2025Россия

Вырвавший цветы у Вечного огня россиянин объяснил поступок злостью

Вырвавшего цветы у Вечного огня мужчину осудили в Вязьме Смоленской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Вязьме осудили вырвавшего цветы из клумбы у Вечного огня в центре города мужчину. Он объяснил поступок злостью, сообщили в ГУ МВД РФ по Смоленской области.

25-летнего безработного россиянина задержали. Он объяснил свои действия злостью, которая у него возникла якобы после словесного конфликта со случайными прохожими.

Мужчина получил наказание по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ему назначили административный арест сроком на десять суток.

Ранее сообщалось, что в городе Рубцовск Алтайского края подростки решили высушить нижнее белье и кофты на Вечном огне и поплатились — школьники оказались в полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Зеленским при одном условии

    Трихолог назвал пять способов уменьшить выпадение волос

    Девочка провалилась в яму на спортплощадке в российском городе

    В России обвинили мигрантов в завозе еще одного инфекционного заболевания

    Боевая подруга «Гречка» раскрыла секреты вербовки от наркозакладок до коктейлей Молотова

    В России заявили о невиданной скорости создания новых самолетов

    В «Зените» прокомментировали слухи об отставке Семака

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Звезда «Служебного романа» назвала себя липовым пенсионером

    Пожар охватил ресторан и десятки тысяч квадратных метров территории в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости