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11:46, 8 июля 2025Россия

Российские подростки решили высушить нижнее белье на Вечном огне и поплатились

В Рубцовске подростки высушили белье на Вечном огне и оказались в полиции
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

В городе Рубцовск Алтайского края подростки решили высушить нижнее белье и кофты на Вечном огне и поплатились — школьники оказались в полиции. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

По сведениям российского издания, несовершеннолетние отдыхали неподалеку от Мемориального комплекса. Позже они стали класть мокрую одежду на монумент.

После попадания в соцсети ролика с действиями подростков местные следователи возбудили уголовное дело. Детей с родителями увезли на допрос.

Правоохранители также захотели выяснить, в каких условиях растут учащиеся-нарушители.

До этого сообщалось, что в Приморском крае наказали родителей подростков, которые пытались поджечь палку от Вечного огня.

Еще раньше в Усть-Донецке Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал героям Великой Отечественной войны.

ЖЗЛ
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