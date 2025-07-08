Российские подростки решили высушить нижнее белье на Вечном огне и поплатились

В городе Рубцовск Алтайского края подростки решили высушить нижнее белье и кофты на Вечном огне и поплатились — школьники оказались в полиции. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.
По сведениям российского издания, несовершеннолетние отдыхали неподалеку от Мемориального комплекса. Позже они стали класть мокрую одежду на монумент.
После попадания в соцсети ролика с действиями подростков местные следователи возбудили уголовное дело. Детей с родителями увезли на допрос.
Правоохранители также захотели выяснить, в каких условиях растут учащиеся-нарушители.
До этого сообщалось, что в Приморском крае наказали родителей подростков, которые пытались поджечь палку от Вечного огня.
Еще раньше в Усть-Донецке Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал героям Великой Отечественной войны.