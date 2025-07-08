Российские подростки решили высушить нижнее белье на Вечном огне и поплатились

В Рубцовске подростки высушили белье на Вечном огне и оказались в полиции

В городе Рубцовск Алтайского края подростки решили высушить нижнее белье и кофты на Вечном огне и поплатились — школьники оказались в полиции. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

По сведениям российского издания, несовершеннолетние отдыхали неподалеку от Мемориального комплекса. Позже они стали класть мокрую одежду на монумент.

После попадания в соцсети ролика с действиями подростков местные следователи возбудили уголовное дело. Детей с родителями увезли на допрос.

Правоохранители также захотели выяснить, в каких условиях растут учащиеся-нарушители.

До этого сообщалось, что в Приморском крае наказали родителей подростков, которые пытались поджечь палку от Вечного огня.

Еще раньше в Усть-Донецке Ростовской области девятилетний мальчик поджег мемориал героям Великой Отечественной войны.