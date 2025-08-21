Россия
Загоревшаяся в Москве электроподстанция попала на видео

В Москве загорелась электроподстанция, очевидцы сняли пожар на видео
Никита Абрамов
В Москве загорелась электроподстанция. Пожар на объекте попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Агентство "Москва"».

ЧП произошло на территории кондитерско-булочного комбината «Звездный» в Останкинском районе. На кадрах виден огромный столб дыма, который поднимается от места возгорания.

По данным канала, на место уже прибыли спасатели. Информации о пострадавших нет.

В этот же день на юге Москвы в многоэтажке произошел мощный пожар. ЧП случилось на Липецкой улице. На снятых очевидцами кадрах виден густой черный дым, который выходит из окна квартиры на верхнем этаже.

