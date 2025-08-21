Интернет и СМИ
Заявление Киева об ударе России по гражданскому производству не подтвердилось

Варвара Кошечкина
Фото: Lehtikuva / Mikko Stig / Reuters

Глава украинского МИД Андрей Сибига в своих соцсетях сообщил, что российская ракета ударила по американскому производству электроники в Закарпатье. По его словам, это полностью гражданский объект, который не имеет ничего общего с оборонкой или военными. Однако его заявление о полностью гражданском предприятии не подтвердилось.

Вооруженные силы России (ВС РФ) действительно атаковали Закарпатскую область. Известно, что после комбинированного удара ракет и дронов произошел пожар на промышленном предприятии. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Мукачевский горсовет.

Как уточнил украинский оппозиционный блогер, удар пришелся по заводу американской компании Flextronics — она же Flex Ltd, которая специализируется на производстве электроники.

Однако возможности предприятия и оборудование позволяют создавать военные дроны с «нуля». Все необходимое, от литья пластмасс и производства электродвигателей до электроники и средств связи, делается прямо на заводе. Это делает объект законной целью для ВС РФ.

Например, на сайте компании указано, что Flex Ltd. производит комплектующие (платы для сетевого оборудования или серверов), которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для создания дронов. Кроме того, компания производит средства связи, которые также ВСУ используют в личных целях. Известно, что во время боевых действий подобные мощности работают в интересах ВПК страны.

Также на территории Мукачево (город, где расположено предприятие) есть бывший военный аэродром, что также может свидетельствовать о военном значении завода. Аэродромов гражданской авиации на территории Мукачево нет.

Информация о якобы ударе ВС России по гражданскому объекту не получила распространения в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

