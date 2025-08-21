В Закарпатье сообщили о пожаре на заводе после комбинированного удара ракет и дронов

В городе Мукачево Закарпатской области Украины после комбинированного удара ракет и дронов произошел пожар на промышленном предприятии, об этом сообщил Мукачевский горсовет.

Там отметили, что на объекте работают спасатели, местных жителей попросили плотно закрыть окна. Местные группы публикуют кадры зарева и густого дыма, поднимающегося над городом.

Как уточнил блогер Анатолий Шарий, удар пришелся по заводу Flextronics. Предприятие специализируется на выпуске электроники по заказу других компаний, в том числе там производят рации двусторонней связи.

Основным направлением атаки, по данным мониторинговых каналов, был запад Украины. Взрывы произошли во Львове, Мукачево, Луцке, Днепре, Киеве, Ровно и Сумах. Также о звуках взрывов сообщали жители Винницкой и Ивано-Франковской областей.

По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», в ночь на 21 августа российские ракеты и дроны нанесли комбинированный удар по западной Украине. Были запущены ракеты «Калибр» и «Кинжал», а также ударные беспилотники «Герань».

