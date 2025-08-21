Зеленский рассказал о своей просьбе к Трампу

Зеленский попросил Трампа, чтобы Венгрия не блокировала вступление Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой сделать так, чтобы Венгрия не блокировала вступление Киева в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

«В Белом доме он попросил Трампа повлиять на Венгрию, чтобы она не блокировала вступление Украины в Евросоюз. И тот пообещал, что его команда над этим поработает», — говорится в материале.

«Насколько я понимаю, соответствующие сигналы из Белого дома будут идти в Будапешт», — сказал украинский лидер.

Отвечая на вопрос об отношении к Будапешту как к возможной площадке для переговоров по урегулированию конфликта, Зеленский сказал, что это «непросто». «Честно скажем, Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана была против Украины. Но против поддержки Украины», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Дональд Трамп и Виктор Орбан не проводили разговор о позиции Будапешта относительно приема Украины в Европейский союз.