Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:53, 21 августа 2025Бывший СССР

Зеленский указал Трампу на ошибки в Овальном кабинете

Зеленский: Карта Украины в Овальном кабинете содержала ошибки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Карта Украины, выставленная в Овальном кабинете на встрече президента США Дональда Трампа с лидером республики Владимиром Зеленским содержала ошибки. Об этом украинский президент рассказал «РБК-Украина».

Он отметил, что на карте было указано, якобы Киев потерял 73 процента от территории Донецкой народной республики (ДНР), тогда как, по его словам, под контролем России находится 69 процентов региона.

Глава государства добавил, что украинская сторона также привезла с собой карту республики с указанием того, какие территории потерял Киев после 2014 и 2022 годов.

Президенты Украины и США встретились в Белом Доме 18 августа. Кроме украинского лидера на встречу приехали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли суть переговоров о прекращении конфликта на Украине. Чего хотят Москва и Киев?

    Продажи популярных снэков в России упали

    Еще одна страна выразила готовность отправить миротворцев на Украину

    В Минобороны России раскрыли цели ночного группового удара по объектам Украины

    Зеленский раскрыл детали предложения Украины США по дронам

    Президент швейцарского клуба объяснил уход Миранчука

    Волны утянули россиянина в море в Таиланде на глазах у возлюбленной

    Армия России поразила места производства и хранения беспилотников ВСУ

    Российские войска взяли еще один населенный пункт в зоне СВО

    В Раде рассказали о новой карте Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости