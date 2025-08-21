Зеленский указал Трампу на ошибки в Овальном кабинете

Зеленский: Карта Украины в Овальном кабинете содержала ошибки

Карта Украины, выставленная в Овальном кабинете на встрече президента США Дональда Трампа с лидером республики Владимиром Зеленским содержала ошибки. Об этом украинский президент рассказал «РБК-Украина».

Он отметил, что на карте было указано, якобы Киев потерял 73 процента от территории Донецкой народной республики (ДНР), тогда как, по его словам, под контролем России находится 69 процентов региона.

Глава государства добавил, что украинская сторона также привезла с собой карту республики с указанием того, какие территории потерял Киев после 2014 и 2022 годов.

Президенты Украины и США встретились в Белом Доме 18 августа. Кроме украинского лидера на встречу приехали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.