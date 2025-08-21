В России отреагировали на желание Европы разместить американские истребители в Румынии

Колесник: Не думаю, что размещение американских истребителей в ЕС — хорошая идея

Если США хотят иметь нормальные рабочие отношения с Россией, то размещение американских истребителей на территории европейских стран — вряд ли хорошая идея, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на желание Европы запросить самолеты у США для их размещения в Румынии.

«Кто такая Европа, чтобы предлагать что-то [президенту США Дональду] Трампу? Европа со своими парадами и мигрантами пусть справится, а потом уже что-то Трампу диктует. Трамп — серьезный мужчина. Не Европе его учить, что ему нужно делать. Более того, как это в свое время вице-президент США сказал: если им надо, то сами пусть и размещают», — отметил Колесник.

Конечно, в политике иногда передумывают. Тем не менее, я не думаю, что это хорошая идея. Если США хотят с нами установить нормальные человеческие рабочие отношения Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее британская газета The Times сообщила, что страны Европы хотят, чтобы американский президент Дональд Трамп разместил истребители США в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, источники издания рассказали, что государства хотели бы получить гарантии дальнейшего использования американских спутников GPS и разведки на Украине.

