В России отреагировали на желание Европы разместить американские истребители в Румынии

Если США хотят иметь нормальные рабочие отношения с Россией, то размещение американских истребителей на территории европейских стран — вряд ли хорошая идея, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на желание Европы запросить самолеты у США для их размещения в Румынии.
«Кто такая Европа, чтобы предлагать что-то [президенту США Дональду] Трампу? Европа со своими парадами и мигрантами пусть справится, а потом уже что-то Трампу диктует. Трамп — серьезный мужчина. Не Европе его учить, что ему нужно делать. Более того, как это в свое время вице-президент США сказал: если им надо, то сами пусть и размещают», — отметил Колесник.
Конечно, в политике иногда передумывают. Тем не менее, я не думаю, что это хорошая идея. Если США хотят с нами установить нормальные человеческие рабочие отношения
Ранее британская газета The Times сообщила, что страны Европы хотят, чтобы американский президент Дональд Трамп разместил истребители США в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины.
Кроме того, источники издания рассказали, что государства хотели бы получить гарантии дальнейшего использования американских спутников GPS и разведки на Украине.