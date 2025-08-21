Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:51, 21 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на желание Европы разместить американские истребители в Румынии

Колесник: Не думаю, что размещение американских истребителей в ЕС — хорошая идея
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rob Schumacher / The Arizona Republic-USA TODAY Sports / Reuters

Если США хотят иметь нормальные рабочие отношения с Россией, то размещение американских истребителей на территории европейских стран — вряд ли хорошая идея, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на желание Европы запросить самолеты у США для их размещения в Румынии.

«Кто такая Европа, чтобы предлагать что-то [президенту США Дональду] Трампу? Европа со своими парадами и мигрантами пусть справится, а потом уже что-то Трампу диктует. Трамп — серьезный мужчина. Не Европе его учить, что ему нужно делать. Более того, как это в свое время вице-президент США сказал: если им надо, то сами пусть и размещают», — отметил Колесник.

Конечно, в политике иногда передумывают. Тем не менее, я не думаю, что это хорошая идея. Если США хотят с нами установить нормальные человеческие рабочие отношения

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее британская газета The Times сообщила, что страны Европы хотят, чтобы американский президент Дональд Трамп разместил истребители США в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, источники издания рассказали, что государства хотели бы получить гарантии дальнейшего использования американских спутников GPS и разведки на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он хотел, чтобы мир стал лучше». Путин передал награду высокопоставленной сотруднице ЦРУ. Ее сын участвовал в СВО

    В России узнали о письме главкома ВСУ в Минздрав с просьбой спасти отца

    У обвиняемых в злоупотреблениях сотрудников Минобороны обнаружили имущество на миллионы

    Сбежавший с Украины футболист рассказал о переходе в российский клуб

    Россияне массово отправятся продлевать лето в четыре страны

    Путин обратился с трогательными словами к автору «Антошки»

    Шансы на возвращение IKEA в Россию оценили

    Популярная актриса кардинально сменила имидж

    В продолжении «Дьявол носит Prada» покажут похороны ключевого персонажа

    Гоблин отреагировал на запрет в России мема «Ненавижу, ***, цыган»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости