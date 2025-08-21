В России ответили на слова США о желании Москвы получить контролируемую Киевом территорию

Сенатор Карасин: Россия отстаивает территории, которые закреплены в Конституции

Россия отстаивает территории, которые закреплены в Конституции, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о желании Москвы получить находящуюся под контролем Киевом территорию.

«Мне трудно комментировать слова Венса. Потому что трудно сказать, что он имел в виду. Это будут догадки. Но мы отстаиваем, во-первых, новые территории. Они все названы и в конституции закреплены. Во-вторых, мы отстаиваем права русскоязычного населения Украины и хотим, чтобы были восстановлены полные права граждан Украины русского происхождения и восстановлен русский язык как один из официальных языков Украины. Это целая концепция», — сообщил Карасин.

По словам сенатора, главное сегодня — это подготовиться к переговорным процессам и завершить их всеобъемлющим документом по обеспечению безопасности.

«Причем речь идет не только об Украине. Мы прежде всего беспокоимся о стратегической безопасности собственной страны. Потому что о стратегической безопасности России пока в Европе, в НАТО ничего не говорится. Это немножко рождает вопрос вообще о дееспособности всего этого переговорного процесса», — заключил политик.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о желании Москвы получить территорию, находящуюся под контролем Киева. По его словам, встреча лидеров России и Украины могла бы помочь продвинуть переговоры по достижению целей по мирному урегулированию конфликта.

