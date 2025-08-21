Мир
09:09, 21 августа 2025

Вэнс заявил о желании России получить находящуюся под контролем Украины территорию

Вэнс: Россия хочет получить территории, которые находятся под контролем Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о желании России получить территорию, находящуюся под контролем Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

«Украина хочет быть уверена (...) в своей территориальной целостности в долгосрочной перспективе. Россияне хотят определенные участки территории, большую часть которых они уже взяли под свой контроль, но некоторые — нет», — сказал он.

По его словам, встреча лидеров России и Украины могла бы помочь продвинуть переговоры по достижению целей по мирному урегулированию конфликта.

Ранее Вэнс заявил, что основные детали мирного урегулирования по Украине будут в общих чертах согласованы до встречи президентов России и Украины Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Данный документ будет включать в себя гарантии безопасности и территориальные вопросы.

