17:56, 21 августа 2025Из жизни

Женщина родила троих детей в попытке избежать тюрьмы

SCMP: В Китае мошенница родила троих детей за четыре года, чтобы избежать тюрьмы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Hu Chen / Unsplash

В Китае женщина решила избежать тюремного заключения, рожая детей. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

36-летнюю Чэнь Хун из провинции Шаньси в 2020 году приговорили к пяти годам тюрьмы за мошенничество. Однако она воспользовалась лазейкой в законодательстве в попытке избежать наказания: по китайским законам беременные и кормящие женщины могут отбывать наказание под домашним арестом. За четыре года Чэнь родила троих детей от одного мужчины, которого затем бросила. При этом всех детей она отдала на воспитание родственникам.

«Во время проверки в мае прокуроры обнаружили, что Чэнь не живет с третьим ребенком, а все дети юридически оформлены на родственников бывшего мужа», — говорится в отчете местных властей. Когда до окончания срока оставалось менее года, мошенницу все же отправили в колонию, так как оснований для отсрочки больше не было.

Как отмечает издание, юристы предлагают изменить законодательство — приостанавливать отсчет срока наказания для рецидивисток, злоупотребляющих этой схемой.

Ранее в Великобритании наркоторговка, прославившаяся своей красотой, избежала тюрьмы за хранение трех килограммов кокаина. Ее приговорили к условному сроку.

