Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:08, 21 августа 2025Культура

Звезда «Служебного романа» назвала себя липовым пенсионером

Актриса Светлана Немоляева назвала себя липовым пенсионером
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала себя липовым пенсионером из-за работы в театре. Ее цитирует Teleprogramma.org.

88-летняя звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» с 1959 года служит в Московском академическом театре имени Маяковского. Актриса участвует во многих постановках текущего репертуара учреждения.

«Я пока липовый пенсионер. Естественно, я получаю пенсию, но я и работаю», — заявила Немоляева.

Артистка призналась, что продолжает служить в театре не из-за нужды в деньгах, а по зову души. В то же время она отказалась отвечать на вопрос журналистов о размере пенсии и о том, хватает ли ей этой суммы на жизнь. «Вы знаете, мне этот вопрос не очень нравится. Он некорректный. Я живу нормально», — подытожила Немоляева.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что его пенсия составляет не более 30 тысяч рублей. Артист добавил, что откладывает полученные деньги и планирует потратить их на путешествия.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности Путина к встрече с Зеленским при одном условии

    Пассажир рейса в Сочи потерял сознание на высоте десять тысяч метров и не выжил

    Белоусов приехал в командный центр одной из воюющих в зоне СВО группировок

    Трихолог назвал пять способов уменьшить выпадение волос

    Девочка провалилась в яму на спортплощадке в российском городе

    В России обвинили мигрантов в завозе еще одного инфекционного заболевания

    Боевая подруга «Гречка» раскрыла секреты вербовки от наркозакладок до коктейлей Молотова

    В России заявили о невиданной скорости создания новых самолетов

    В «Зените» прокомментировали слухи об отставке Семака

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости