52-летняя Хайди Клум показала лицо без макияжа

52-летняя немецкая супермодель Хайди Клум показала лицо без макияжа на фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала внешность без макияжа на новом фото. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,5 миллиона подписчиков.

52-летняя манекенщица запечатлела лицо крупным планом, отказавшись от декоративной косметики. Она позировала на фоне растительности с белым банным полотенцем на голове, в синем халате с принтом и с чашкой в руках.

Ранее в августе 59-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа в сауне.

