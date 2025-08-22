Армия России заняла еще два населенных пункта в ДНР

Минобороны сообщило, что армия России заняла Владимировку и Русин Яр в ДНР

Армия России заняла еще два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции.

Речь идет о населенных пунктах Владимировка и Русин Яр. Контроль над ними установили бойцы группировки войск «Центр». Соединения группировки всю неделю вели наступательные действия, что позволило установить контроль над новыми поселениями, отметили в министерстве.

Российские войска продолжают выход на административные границы ДНР. Параллельно с этим соединения армии России работают над созданием буферной зоны вдоль российских границ.

Ранее армия России установила контроль над Новогеоргиевкой в Днепропетровской области. Село заняли подразделения группировки войск «Восток».