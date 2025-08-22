Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:06, 22 августа 2025Россия

Армия России заняла еще два населенных пункта в ДНР

Минобороны сообщило, что армия России заняла Владимировку и Русин Яр в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Армия России заняла еще два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции.

Речь идет о населенных пунктах Владимировка и Русин Яр. Контроль над ними установили бойцы группировки войск «Центр». Соединения группировки всю неделю вели наступательные действия, что позволило установить контроль над новыми поселениями, отметили в министерстве.

Российские войска продолжают выход на административные границы ДНР. Параллельно с этим соединения армии России работают над созданием буферной зоны вдоль российских границ.

Ранее армия России установила контроль над Новогеоргиевкой в Днепропетровской области. Село заняли подразделения группировки войск «Восток».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска уничтожили батальон «Азова» в ДНР

    Военкор рассказал о наступлении ВС России на ключевых участках фронта

    Боец СВО попросил защитить возлюбленную от мигранта и записал видео с автоматом

    Сербия запросила у США очередную отсрочку в санкциях против «Газпрома»

    Раскрыты планы россиян на осень

    Россиянин получил самое строгое наказание за изнасилование школьницы и расправу над ней

    Китай послал США скрытый сигнал перед встречей России и Индии

    Оскароносный американский режиссер примет участие в Московской неделе кино

    Стало известно о вывозе нескольких тысяч людей с одной подконтрольной ВСУ территории

    В России задумались о лишении полномочий ушедшего на СВО депутата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости