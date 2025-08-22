Чумаков вышел на сцену после операции на позвоночнике

Певец Алексей Чумаков репетирует на «Новой волне» после операции на позвоночнике. Видео из Казани опубликовал портал Super.ru.
По информации источника, артист готовится выйти на сцену конкурса уже в ближайшее время: именно он будет ведущим творческого вечера Ларисы Долиной.
«Я пока такой, не очень активный парень, я пассивный пока парень», — пошутил Чумаков во время репетиции.
Ранее стало известно, что певец Алексей Чумаков рассказал, что чуть не стал инвалидом. Артист рассказал, что в отпуске ему стало плохо, он буквально не мог передвигаться.