Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:53, 22 августа 2025Культура

Чумаков вышел на сцену после операции на позвоночнике

Алексей Чумаков проведет творческий вечер Долиной после операции на позвоночнике
Андрей Шеньшаков

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Певец Алексей Чумаков репетирует на «Новой волне» после операции на позвоночнике. Видео из Казани опубликовал портал Super.ru.

По информации источника, артист готовится выйти на сцену конкурса уже в ближайшее время: именно он будет ведущим творческого вечера Ларисы Долиной.

«Я пока такой, не очень активный парень, я пассивный пока парень», — пошутил Чумаков во время репетиции.

Ранее стало известно, что певец Алексей Чумаков рассказал, что чуть не стал инвалидом. Артист рассказал, что в отпуске ему стало плохо, он буквально не мог передвигаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    Создан смартфон с огромным аккумулятором

    Единственная дочь Долиной раскрыла отношения c певицей

    Чумаков вышел на сцену после операции на позвоночнике

    ЦСКА повысил 20-летнему футболисту зарплату в несколько раз

    Киркоров исполнил песню Пугачевой на «Новой волне»

    Трамп допустил приглашение Путина на чемпионат мира по футболу в США

    Канада отменит пошлины на товары из США

    Трамп высказался о возможной встрече Путина и Зеленского

    Родители ответили за заработанные российскими подростками полмиллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости