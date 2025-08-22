День государственного флага России в 2025 году: суть, история и традиции

Россияне отмечают День государственного флага

Сегодня, 22 августа, отмечается День государственного флага России. Именно в этот день 1991 года российский триколор был впервые в новейшей истории поднят на здании Верховного Совета РСФСР. Тогда же был принят закон, признавший бело-сине-красный флаг официальным символом России. «Лента.ру» рассказывает об истории флага России, его значении в наши дни и правилах использования.

Дата

День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. В 2025 году эта дата выпадает на пятницу.

День флага не является выходным, но в честь него по всей России проходят концерты и торжественные церемонии, например вручение паспортов.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

История российского флага

Первое упоминание

Первое упоминание о государственных цветах и флаге России относится к эпохе правления царя Алексея Михайловича Романова. Оно связано со строительством в середине XVII века первого русского корабля «Орел» и подготовкой к первому заграничному плаванию.

До этого времени существовали лишь княжеские стяги — знамена, обозначавшие главный объединительный центр войска и главную воинскую святыню

Капитан корабля Давид Бутлер обратился к царю с вопросом о флаге, ведь «какого государства корабль, такое и знамя на нем» должно быть. Хотя царского указания не сохранилось, из архивных записей следует, что после этого были закуплены ткани белого, лазоревого и алого цветов для изготовления большого флага и вымпелов.

По мнению историков, тот флаг повторял цвета голландского флага, но с важной деталью — двуглавыми орлами в центре полотнища. Такой флаг в 1693 году Петр I поднял на своей яхте «Святой Петр» в Архангельске, и этот же флаг стал символом России на международной арене во время Великого посольства.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Флаг в эпоху Петра I

В конце XVII века Петр I собственноручно нарисовал трехполосный бело-сине-красный флаг, а в 1705 году своим указом император утвердил этот флаг как обязательный для «торговых всяких судов».

Морской устав 1720 года подтвердил это правило:

торговые корабли должны были использовать бело-сине-красный флаг;

военный флот обязали ходить под Андреевским флагом (белое полотно, пересеченное синим диагональным крестом).

Российский триколор был официальным флагом до 1858 года. Затем его сменили на черно-желто-белый флаг

Время гербового флага

Вдохновившись немецким подходом к порядку, в 1857 году император Александр II утвердил новую систему символов для страны, ее правителей и государственных учреждений. Эта реформа привела к появлению больших, средних и малых гербов империи. Именно при Александре II появился «флаг гербовых цветов». И хотя в 1860-х годах черно-желто-белый флаг был провозглашен национальным, триколор торгового флота продолжал использоваться в судоходстве.

После того как на престол взошел Александр III, государственный флаг вновь сменился. В 1883 году Александр III указал использовать бело-сине-красный триколор как единственный флаг для украшения зданий в торжественных случаях. Однако старый черно-желто-белый флаг официально не отменяли.

Лишь в 1896 году, уже при Николае II, бело-сине-красный флаг окончательно утвердили в качестве флага империи. При этом в период с 1914-го по 1917 год существовал неофициальный вариант триколора с черным орлом. но использовали его только в частном порядке.

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Новейшая история

После революции 1917 года триколор уступил место красному знамени.

Бело-сине-красный флаг вернулся 22 августа 1991 года. В разгар августовского путча его подняли над Белым домом в Москве, а Верховный Совет РСФСР закрепил за ним статус государственного флага России.

День государственного флага РФ установлен в 1994 году указом первого президента Бориса Ельцина и посвящен возрожденному государственному триколору. Интересно, что старый советский флаг разрешалось использовать вплоть до 1995 года, поэтому на фотографиях того периода можно встретить оба варианта.

В 2000 году президент РФ Владимир Путин закрепил законом современный вид флага России: полотнище с равновеликими горизонтальными полосами белого, синего и красного цветов. Во избежание разночтений в оттенках цвета должны соответствовать эталонам из атласа Всесоюзного центра ассортимента и моды легкой промышленности или системе Pantone: белый — #FFFFFF ;

; синий — #0039A6 ;

; красный — #D52B1E; Размеры флага не стандартизированы и зависят от его назначения и условий использования. При этом важно сохранять пропорции — соотношение ширины и длины должно быть 2:3.

Кто придумал использовать флаги? Никто не знает, когда именно появились флаги. Однако известно, что боевые штандарты использовались в сражениях еще в Древнем Египте и Ассирии. Само слово «флаг» происходит от саксонского слова «flaken», которое описывает что-то развевающееся, парящее или хлопающее на ветру. По другой версии, слово раньше означало «плоский кусочек».

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Традиции

В День государственного флага Россию охватывает волна торжеств, призванных подчеркнуть ценность этого символа и укрепить единство нации. Традиционно в этот день по всей стране проходят:

торжественные церемонии — триколор поднимают под гимн, что символизирует гордость и уважение к истории страны;

— триколор поднимают под гимн, что символизирует гордость и уважение к истории страны; культурные события — концерты с патриотической музыкой;

— концерты с патриотической музыкой; общественные акции — шествия и митинги, демонстрирующие единство народа, а также спортивные мероприятия, укрепляющие командный дух и призывающие к здоровому образу жизни;

— шествия и митинги, демонстрирующие единство народа, а также спортивные мероприятия, укрепляющие командный дух и призывающие к здоровому образу жизни; официальные мероприятия — президенты и депутаты выступают с поздравительными речами;

— президенты и депутаты выступают с поздравительными речами; церемонии награждения — власти отмечают заслуги граждан и организаций, внесших вклад в развитие страны.

К 22 августа города России украшают триколорами и тематическими плакатами

Правила использования флага России

В России существует закон, которым устанавливаются правила использования флага. Согласно ему:

флаг должен постоянно развеваться на зданиях федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ и представительств президента;

в дни праздников флаг вывешивается на зданиях органов местного самоуправления, организаций и жилых домах;

иностранные суда во внутренних водах или портах РФ обязаны поднимать российский флаг в дополнение к своему;

российский флаг поднимается на зданиях дипломатических и консульских учреждений РФ за рубежом в соответствии с международными нормами и протоколом;

в воинских частях флаг поднимается ежедневно. Во время выноса боевого знамени воинской части одновременно выносится и государственный флаг РФ;

в дни траура к флагу крепится черная лента, или флаг приспускается.

флаг поднимается на официальных церемониях и торжествах, а также может быть поднят на семейных праздниках;

флаг РФ не может быть основой для других флагов;

при одновременном подъеме разных флагов, госфлаг РФ располагается слева или в центре, и не должен быть меньше других флагов по размеру и высоте;

разрешено неофициальное использование флага, если это не надругательство.

Важно: за нарушение правил использования или осквернение флага России можно попасть под уголовную ответственность по статье 329 УК РФ. Намеренное неуважение к флагу, выраженное, например через порчу или сожжение, является преступлением.

Необычные правила обращения с флагом в других странах В каждой стране действуют свои правила обращения с флагом. Национальный флаг Канады поднимается так, чтобы кончик кленового листа был направлен вверх. Если флаг висит вертикально, кончик кленового листа должен указывать влево.

Американский флаг должен быть поднят с восхода до заката либо на зданиях, либо на уличных флагштоках. Согласно правилам этикета, флаг следует спускать, когда на улице темнеет; однако флаг может оставаться поднятым, если он подсвечивается в темное время суток.

На Филиппинах принято с почтением сжигать старый или порванный флаг.

В Китае запрещается использование флага и его узора в коммерческих и рекламных целях.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

10 интересных фактов о флагах других стран

Флаг над королевской резиденцией в Великобритании (например, над Букингемским дворцом) сообщает о местонахождении королевы. Государственный флаг означает, что ее нет дома, а королевский штандарт или герб Шотландии — что она находится в резиденции. Чад изменил свой флаг, чтобы не быть похожим на флаг Мали, но в итоге стал почти идентичен румынскому. Флаги Швейцарии и Ватикана имеют четыре стороны одинаковой длины, что делает их квадратными. Филиппинский флаг переворачивается по вертикали в зависимости от того, находится ли страна в состоянии войны или нет. В мирное время синяя полоса обращена вверх, а во время войны вверху располагается красная полоса. Румынский флаг попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Флаг Непала — единственный в мире национальный флаг, который представляет собой сочетание двух вымпелов, символизирующих Гималайские горы и две основные религии Непала — индуизм и буддизм. Мавритания в 2017 году изменила дизайн своего флага, добавив красные полосы, которые символизируют борьбу народа за свою территорию. Самым древним в мире считается флаг Дании, который впервые появился в 1219 году и используется постоянно с 1625 года. Датский флаг называется Даннеброг, и легенда гласит, что он чудесным образом упал с неба во время битвы при Линданисе. Флаг Мозамбика — единственный в мире флаг, на котором изображено современное оружие — автомат АК-47. считается, что он символизирует борьбу страны за независимость. Флаг Саудовской Аравии — единственный в мире государственный флаг, украшенный письменным текстом. На нем написана шахада, один из пяти столпов ислама.

Поделки ко Дню государственного флага

Флаг России из пластилина

Материалы:

распечатка — черно-белое изображение флага России;

пластилин;

доска для лепки.

Инструкция:

Шаг 1. Распечатайте изображение Российского флага (можно найти в интернете) и положите перед собой или ребенком. Это изображение нужно будет «раскрасить» пластилином.

Шаг 2. Возьмите белый, синий и красный пластилин. Разомните его в руках и раскатайте его в длинные колбаски. Всего у вас должно получиться шесть тонких жгутиков, по два каждого цвета.

Шаг 3. Выложите на бумагу сначала белые жгутики, затем синие, а потом красные. Распределите размазывающими движениями пластилин в рамках трех полос на бумаге, согласно цветам флага.

Российский флаг-магнит из палочек от мороженого

Материалы:

восемь палочек от мороженого;

белая, синяя и красная краски;

картон или плотная бумага;

клей;

кисточка;

небольшой магнит.

Инструкция:

Шаг 1. Покрасьте две палочки в белый цвет, две палочки — в синий цвет и две — в красный. Дайте краске полностью высохнуть.

Шаг 2. Разложите палочки в нужном порядке: верхняя полоса — белая, средняя полоса – синяя, нижняя полоса — красная.

Шаг 3. Приклейте все палочки к картонной основе, плотно прижимая. Убедитесь, что палочки приклеены ровно и параллельно друг другу.

Шаг 4. Приклейте магнит к обратной стороне картонной основы. Подождите, пока клей высохнет и повесьте на холодильник.