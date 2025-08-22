Бывший СССР
Ермак и Рубио обсудили гарантии безопасности Украины

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио и глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудили гарантии безопасности для Украины. Об этом рассказал советник Ермака Александр Бевз, передает издание «Общественное».

Как отметил Бевз, стороны планируют закончить модель гарантий до конца следующий недели, а детали нарабатывают две подгруппы: политико-юридическая и сугубо военная.

По ее словам, военные гарантии заключаются в поставке оружия, финансовой поддержке ВСУ, обмене разведданными и обеспечении учений и тренировочных миссий. Бевз добавил, что переговорщики работают и над адаптированной версией статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне.

Ранее Ермак заявил, что Украина не планирует проводить референдум по территориальным уступкам Москве. Он выразил уверенность, что вопрос о территориях может быть разрешен только в результате переговоров президентов России и Украины.

