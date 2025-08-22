«Госуслуги» атаковали хакеры

Минцифры заявило, что портал «Госуслуги» подвергся DDoS-атаке из-за рубежа

Портал «Госуслуги» подвергся хакерской атаке из-за рубежа. Об этом сообщило Минцифры, слова ведомства передает ТАСС.

«"Госуслуги" с 12:00 по московскому времени 22 августа подвергаются массированной DDoS-атаке из-за рубежа», — заявили в Минцифры.

В министерстве добавили, что некоторые пользователи могли столкнуться с проблемами при входе на портал из-за того, что работает система фильтрации трафика. В ведомстве подчеркнули, что кибератаки успешно отражаются. Сейчас «Госуслуги» работают в штатном режиме, заключили в Минцифры.

Днем 22 августа пользователи пожаловались на проблемы в работе «Госуслуг». По данным портала Downdetector.su, у них возникали проблемы при открытии сайта и в работе личного кабинета.

Ранее сообщалось, что сбой произошел в работе сервиса для звонков Google Meet. Пользователи пожаловались на общий сбой и проблемы в работе приложения.