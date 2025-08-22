Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:15, 22 августа 2025Россия

Хинштейн выражением «нет слов» описал произошедшее в Курской области ЧП

Хинштейн: Четыре человека стали жертвами аварии в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Четыре человека стали жертвами аварии в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в Telegram.

Авария произошла в Конышевском районе. Микроавтобус «ГАЗель» столкнулся с другим автомобилем.

Жертвами оказались трое мужчин и женщина. «Нет слов, которые смогли бы заглушить боль от этой потери», — написал Хинштейн. Еще два человека получили травмы. Они находятся в больнице и получают всю необходимую помощь, подчеркнул руководитель региона.

Ранее в Бурятии пять человек пострадали в аварии. Там одним из столкнувшихся автомобилей также оказалась «ГАЗель».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные ударом трехтонной авиабомбы уничтожили штаб бригады ВСУ с командованием

    Названа неприятная особенность украинской ракеты «Фламинго»

    Полиция предложила губернатору Ростовской области ввести новые ограничения для мигрантов. Где приезжим запретят работать?

    Раскрыты планы россиян на осень

    Мать Пригожина рассказала о последней встрече с сыном после мятежа

    Всплыли подробности исчезновения маленькой девочки в 1999 году

    Украинский премьер предложила отправлять в тюрьмы бегущих из страны

    Внука Пугачевой призвали вернуться в Россию

    Путин поздравил с днем рождения жену Алиева и попросил передать мужу привет

    Поставки российской нефти в Словакию по «Дружбе» остановятся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости