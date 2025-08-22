Иностранец изнасиловал россиянку в туалете кинотеатра

В Санкт-Петербурге задержан 51-летний иностранец, который изнасиловал 37-летнюю местную жительницу в туалете кинотеатра. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Согласно данным издания, подозреваемый является гражданином Узбекистана. Предварительно установлено, что он трудится в кинотеатре подсобным рабочим.
По информации правоохранителей, мигрант надругался над женщиной в ТРК «Лондон Молл». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Ранее сообщалось, что в Москве задержан иностранец, надругавшийся над молодой россиянкой около ее дома.