15:28, 22 августа 2025Силовые структуры

Иностранец изнасиловал россиянку в туалете кинотеатра

В Петербурге задержан мигрант, надругавшийся над женщиной в туалете кинотеатра
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: YayHafidz / Shutterstock / Fotodom  

В Санкт-Петербурге задержан 51-летний иностранец, который изнасиловал 37-летнюю местную жительницу в туалете кинотеатра. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Согласно данным издания, подозреваемый является гражданином Узбекистана. Предварительно установлено, что он трудится в кинотеатре подсобным рабочим.

По информации правоохранителей, мигрант надругался над женщиной в ТРК «Лондон Молл». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан иностранец, надругавшийся над молодой россиянкой около ее дома.

