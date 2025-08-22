Культура
Киркоров исполнил песню Пугачевой на «Новой волне»

Певец Филипп Киркоров исполнил песню «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой
Андрей Шеньшаков

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров исполнил песню певицы Аллы Пугачевой за кулисами конкурса «Новая волна» в Казани. Видео опубликовал портал Super.ru.

У Филиппа Бедросовича спросили, может ли он напеть песню, которая навевает ему приятные воспоминания. На это артист начал петь песню Пугачевой «Миллион алых роз».

«Замечательное выступление Аллы Пугачевой в Юрмале, когда весь зал "Новой волны" пел вместе с ней. Такое теплое воспоминание о тех замечательных временах, когда все было немножко по-другому. Но сейчас не хуже», — заявил Киркоров.

Ранее стало известно, что народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал новости о том, что ему диагностировали неизлечимое заболевание.

